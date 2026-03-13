La Juventus sta finalizzando i dettagli del rinnovo con Spalletti, mentre la questione della scadenza del contratto resta aperta. Il tecnico sarebbe disposto ad accettare anche questa proposta, secondo quanto filtrato. La dirigenza sta valutando attentamente le opzioni disponibili per prolungare l’accordo con l’allenatore. Le trattative sono in fase avanzata e si attendono aggiornamenti ufficiali.

Rinnovo Spalletti Juve: la dirigenza lavora per prolungare il vincolo contrattuale del mister studiando accuratamente le opzioni sul tavolo. Le attenzioni dei vertici societari si stanno concentrando con estrema e profonda decisione sulle sorti della panchina in vista del prossimo campionato. Secondo le indiscrezioni lanciate dal giornalista Paolo Paganini a Rai Sport, il futuro della guida tecnica del club bianconero appare sempre più delineato. Le negoziazioni per il prolungamento del contratto di Luciano Spalletti hanno subito una fortissima accelerazione. Le parti sono ormai giunte ai dettagli finali per formalizzare un accordo che garantirà stabilità e continuità al progetto sportivo, spegnendo sul nascere qualsiasi voce di addio a fine stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Spalletti Juve ormai ai dettagli, ma c’è l’incognita scadenza: il tecnico accetterebbe anche questa proposta! Ultime

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