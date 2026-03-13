Rincari dei materiali da costruzione e dei trasporti | l’allarme di ANCE Frosinone

L'ANCE Frosinone ha segnalato un aumento dei costi dei materiali da costruzione e dei trasporti, evidenziando che le imprese stanno affrontando rincari definiti “ingiustificati”. Le aziende del settore hanno inviato diverse segnalazioni riguardo a questi aumenti, oltre all'incremento dei prezzi dei carburanti. La situazione riguarda specificamente i rincari sui materiali e sui servizi di trasporto per il settore edilizio.

Il direttore Achille Fiorini segnala l'aumento dei costi di bitume, acciaio e carburanti e chiede un intervento urgente per sostenere le imprese impegnate nei lavori del PNRR Non solo l'aumento del prezzo dei carburanti. Numerose segnalazioni da parte delle imprese denunciano rincari "ingiustificati" sui materiali da costruzione. Per questo ANCE FROSINONE segnala che senza un intervento urgente le imprese saranno costrette a sopportare da sole gli effetti della guerra con pesanti conseguenze sulla tenuta del sistema. Solo per dare un ordine di grandezza, le aziende di ANCE FROSINONE hanno in uso oltre mille mezzi tra furgoni, camion e macchine operatrici.