La Fiorentina conquista una vittoria casalinga contro il Rakow, finendo 2-1. Dopo il vantaggio iniziale del Rakow firmato da Brunes, i viola reagiscono e trovano il pareggio grazie a un rigore trasformato da un giocatore non specificato. La squadra di Vanoli completa la rimonta con un gol di Ndour e uno di Gudmundsson, portando a casa i tre punti.

Dopo il vantaggio polacco con Brunes la squadra di Vanoli ribalta il risultato con il rigore di Gudmundsson al 93° FIRENZE - La Fiorentina vince 2-1 la gara di andata degli ottavi di finale di Conference League contro i polacchi del Rakow, grazie a un calcio di rigore segnato in zona Cesarini da Gudmundsson, dopo un primo botta e risposta con la rete di Brunes all'ora di gioco e l'immediato 1-1 di Ndour con uno splendido tiro da fuori area. Il successo premia la buona volontà dei toscani che, pur commettendo ancora tanti errori, ci hanno provato fino alla fine, alla ricerca di un successo che è benzina non solo per il percorso europeo, ma anche per il morale nella difficile lotta salvezza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Rimonta viola con Ndour e Gudmundsson, Fiorentina-Rakow 2-1

