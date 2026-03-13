Rimini | 250 ore LIS e 3 sollevatori per una scuola senza

Il Comune di Rimini ha approvato un intervento che prevede l’attivazione di 250 ore di interpretariato in Lingua dei Segni Italiana e l’avvio dei lavori di riparazione di tre sollevatori elettrici. Questi interventi sono destinati a migliorare l’inclusione scolastica e garantire un ambiente più accessibile agli studenti con disabilità motoria. La misura riguarda una scuola locale senza specificare il nome.

Il Comune di Rimini ha appena approvato un pacchetto di interventi mirati per rafforzare l’inclusione scolastica, attivando 250 ore aggiuntive di interpretariato in Lingua dei Segni Italiana e avviando la riparazione di tre sollevatori elettrici essenziali per gli alunni con disabilità motoria. Questa mossa strategica porta il totale del supporto specialistico a 1.240 ore dedicate a garantire che ogni studente possa accedere pienamente alle attività didattiche e agli spazi della scuola. L’annuncio arriva in un momento cruciale per la città adriatica, dove l’impegno verso una scuola davvero inclusiva si traduce in azioni concrete che toccano sia la comunicazione che la mobilità fisica degli studenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rimini: 250 ore LIS e 3 sollevatori per una scuola senza Articoli correlati Rimini rafforza l’inclusione scolastica: più supporto Lis e nuovi interventi nelle scuoleOltre mille ore di supporto alla comunicazione e interventi sugli ausili per garantire pieno accesso agli spazi scolastici Il Comune di Rimini... Il Comune di Rimini investe in una scuola inclusiva“L’inclusione – sottolinea Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche educative - non è un dato numerico, da raggiungere e mettere in... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rimini 250 ore LIS e 3 sollevatori per... Discussioni sull' argomento Rimini rafforza l’inclusione scolastica: più supporto Lis e nuovi interventi nelle scuole; Tre sollevatori per studenti diversamente abili, ma non solo: Rimini punta all'inclusione scolastica. Tre sollevatori per studenti diversamente abili, ma non solo: Rimini punta all'inclusione scolasticaIl Comune di Rimini rafforza il proprio impegno per una scuola realmente inclusiva, intervenendo sia sui servizi educativi più specialistici sia su quelle dotazioni materiali che, ogni giorno, permet ... altarimini.it Inclusione scolastica a Rimini: dal Comune 1.240 ore di supporto LISIl Comune di Rimini rafforza il proprio impegno per una scuola realmente inclusiva. Negli ultimi giorni il Settore Educazione ha approvato due provvedimenti ... chiamamicitta.it Athena è stata soccorsa all’interno di una struttura di Marina Centro a Rimini facebook