Rimessa Fab presenta Giacomo Ciarrapico live podcast

Rimessa Fab ospita un live podcast con Giacomo Ciarrapico, noto sceneggiatore, regista e autore televisivo italiano. Ciarrapico è riconosciuto principalmente per le sue opere nel settore della commedia, e parteciperà all'evento per condividere le sue esperienze e il suo percorso professionale. L'evento si svolge presso la location Rimessa Fab e prevede un intervento pubblico con domande e risposte.

Giacomo Ciarrapico è uno sceneggiatore, regista e autore televisivo italiano, noto soprattutto per il suo lavoro nella commedia. Nato nel 1971, dopo gli studi in discipline legate alla comunicazione e allo spettacolo inizia la sua carriera nel mondo della televisione come autore di programmi comici e satirici.Diventa particolarmente noto grazie alla collaborazione con gli autori Luca Vendruscolo e Mattia Torre, con i quali forma un trio creativo che ha segnato profondamente la televisione italiana. Insieme firmano Boris, la serie diventata negli anni un vero e proprio cult, che racconta in chiave satirica il dietro le quinte della televisione italiana, prendendo di mira i meccanismi della produzione televisiva, gli attori e le logiche commerciali del settore. 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Rimessa Fab presenta Candy Cane Snail Rimessa Fab presenta Canone Mensile con Christian Raimo: ospiti Guido Mazzone e Tommaso RagnoUn ciclo di incontri che nasce con l’obiettivo di esplorare i grandi capolavori letterari del nuovo millennio, offrendo uno spazio dove la passione...