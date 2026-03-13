Domani mattina alle 10.30 a Mussomeli si svolgerà un incontro pubblico nella Sala Livatino del Chiostro Monti. L’evento è stato organizzato per spiegare le motivazioni alla base della riforma sulla Giustizia. Alla riunione parteciperanno rappresentanti istituzionali e cittadini interessati a conoscere i dettagli del provvedimento. L’iniziativa si concentrerà sull’esposizione dei contenuti della riforma.

Domani mattina, alle 10.30 di Mussomeli, si terrà un incontro pubblico presso la Sala Livatino del Chiostro Monti per illustrare le ragioni della riforma sulla Giustizia. L’evento è promosso dai Comitati per il Sì e dal Circolo del Vallone di Fratelli d’Italia, con l’obiettivo di preparare gli elettori al voto previsto per i giorni 22 e 23 marzo. L’incontro vedrà come relatore principale il Senatore Salvo Sallemi, figura chiave nelle Commissioni Antimafia e Giustizia del Senato. Il suo intervento sarà moderato dalla dottoressa Jessica Valenza, mentre i saluti iniziali saranno affidati a Giuseppe Misuraca, coordinatore del circolo locale, all’avvocato Gianluca Nigrelli, presidente provinciale, e all’onorevole Giuseppe Catania. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riforma Giustizia: il Sì a Mussomeli con Sallemi

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