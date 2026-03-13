Riforma giustizia | esperti spiegano il No a Troina

Sabato 14 marzo alle 17.30, il centro Peppino Impastato di Troina organizza un incontro pubblico incentrato sulle motivazioni per opporsi alla riforma della giustizia. Esperti e cittadini si riuniranno per discutere le ragioni del “No” e spiegare le loro posizioni. L’evento intende offrire un approfondimento sulle criticità percepite nella proposta di modifica delle norme giudiziarie.

Sabato 14 marzo, alle ore 17.30, il centro Peppino Impastato di Troina ospiterà un incontro pubblico dedicato alle ragioni per votare contro la riforma della giustizia. L’evento vedrà la partecipazione di Orazio Longo e Antonella Fontana, due figure chiave del sistema giudiziario catanese che esporranno le motivazioni tecniche dietro la scelta referendaria. In un periodo in cui la campagna elettorale si intensifica, circa 400 cittadini hanno già ricevuto materiale informativo a supporto della posizione del “No. La mobilitazione organizzata dal Comitato locale ha già raccolto l’attenzione di oltre 150 persone durante una precedente manifestazione al Cineteatro Andrea Camilleri, dove hanno preso la parola anche rappresentanti politici e sindacali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

