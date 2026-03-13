Riforma giustizia | esperti smontano le bufale a Sanremo

Lunedì 16 marzo alle 18:00 il Cinema Tabarin di Sanremo ospiterà un confronto pubblico dedicato alle ragioni del “Sì” alla riforma della giustizia. Durante l’evento, esperti smonteranno alcune delle false informazioni circolate sull’argomento, offrendo chiarimenti su temi legati al nuovo disegno di legge. La discussione si inserisce in un appuntamento aperto al pubblico, finalizzato a fare luce sulle questioni più dibattute.

Lunedì 16 marzo, alle 18:00, il Cinema Tabarin di Sanremo ospita un confronto pubblico sulle ragioni del “Sì” alla riforma della giustizia. L’iniziativa è promossa dal coordinamento provinciale e dal circolo sanremese di Fratelli d’Italia, in collaborazione con il Comitato SiRiforma. L’appuntamento mira a chiarire i punti tecnici della proposta legislativa e a rispondere alle informazioni errate circolanti sui social media. Il dibattito sarà moderato dall’avvocato Martina Garibaldi, assessore agli Affari Legali del Comune di Riva Ligure. La presenza di esperti legali e politici locali garantisce un’analisi approfondita delle implicazioni per la vita quotidiana dei cittadini liguri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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