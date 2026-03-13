Da oggi fino al 21 marzo, Varese ospiterà la prima edizione degli “Stati generali dell’Economia della Salute” presso le Ville Ponti. L’evento vedrà la partecipazione di istituzioni, professionisti del settore sanitario e rappresentanti del mondo accademico, che si riuniranno per tre giorni incentrati sul tema della salute e dell’economia sanitaria. La manifestazione trasformerà la città in un punto di riferimento per il settore.

Varese sarà per tre giorni capitale della salute. Dal 19 al 21 marzo si riuniranno in città istituzioni, professionisti sanitari e rappresentanti del mondo accademico per la prima edizione degli “Stati generali dell’Economia della Salute”. Le conferme dei partecipanti non sono ancora ufficiali, ma si attendono anche esponenti di governo tra cui diversi ministri. L’iniziativa è stata promossa da Emanuele Monti, presidente della commissione Welfare di Regione Lombardia, e vuole fare il punto sulle prospettive di sostenibilità del servizio sanitario nazionale e sul ruolo strategico delle politiche di prevenzione. "Auspico - ha detto il... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Riflettori sulle Ville Ponti. Una Cernobio della sanità

