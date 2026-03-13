Rifiuti prorogato per tre anni l' incarico di commissario straordinario a Schifani

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha visto prorogato di altri tre anni il suo incarico come commissario straordinario per la gestione dei rifiuti. La decisione riguarda il completamento della rete impiantistica integrata sulla regione, incarico che ricopre dal precedente rinnovo. La proroga è stata ufficializzata di recente, mantenendo Schifani in questa posizione fino al 2026.

Prorogato per altri tre anni al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, l’incarico di commissario straordinario per il completamento della rete impiantistica integrata per la gestione dei rifiuti. Schifani era stato nominato nel 2024 con decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Tra gli obiettivi previsti "la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica", oltre alla realizzazione e localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione". “Ringrazio il presidente del Consiglio Giorgia Meloni - dice Schifani - per questa proroga che ci consentirà di portare a compimento il percorso di realizzazione dei due termovalorizzatori previsti nel nostro Piano regionale dei rifiuti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Articoli correlati

Giardini Naxos, Schifani nomina Giovanni Impastato commissario straordinarioIl presidente della Regione affida la gestione del comune messinese all’avvocato palermitano, assicurando continuità amministrativa e supervisione...

Leggi anche: Parco Nazionale del Gargano, rinnovato l’incarico di Commissario Straordinario a Raffaele Di Mauro

Tutti gli aggiornamenti su Rifiuti prorogato per tre anni...

Temi più discussi: Concorso Torre Annunziata Prima Vera Operatori Ecologici: Dopo la proroga, ecco come prepararsi; Decreto Milleproroghe 2026: è legge, le novità per l’edilizia; RENTRI 2026: il Milleproroghe rinvia il FIR digitale al 15 settembre e differisce le sanzioni; Inceneritore attivo fino al 2029: Rifiuti speciali, rischio discariche.

Rifiuti, prorogato per tre anni l’incarico di commissario straordinario a Schifani: L’iter per i termovalorizzatori va avanti nei tempi previstiProrogato per altri tre anni al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, l'incarico di commissario straordinario per il completamento della rete impiantistica integrata per la gestione dei ... ilsicilia.it

Prorogato per altri tre anni l’incarico di commissario straordinario per la gestione rifiuti a Schifani Iter per termovalorizzatori va avantiPALERMO (ITALPRESS) – Prorogato per altri tre anni al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, l’incarico di commissario straordinario per il completamento della rete impiantistica ... italpress.com

Camion con rifiuti abbandonato tra Salerno e Pontecagnano, istituzioni al lavoro per lo smaltimento - facebook.com facebook

Trafficavano rifiuti dalla Puglia al Molise, conclusa l'indagine della Dda: 17 gli indagati x.com