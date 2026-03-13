Rifiuti in fiamme a Pontecagnano Regione e Comune | Vicenda nota attendiamo l' Arpac

Regione Campania e Comune di Pontecagnano Faiano hanno commentato la presenza di un camion abbandonato in un’area privata, con rifiuti in fiamme. La Regione e il Comune hanno dichiarato di conoscere già la vicenda e di attendere i risultati delle analisi condotte dall’Arpac. La situazione riguarda un veicolo e materiali incendiati che si trovano nel territorio comunale.

Regione Campania e Comune di Pontecagnano Faiano intervengono sulla vicenda del camion con rifiuti abbandonato in area privata. Il mezzo, individuato dalla Polizia Municipale, fu immediatamente segnalato all’Autorità Giudiziaria, che ha coordinato le successive attività investigative. L’Arpac. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Vicenda mensa, Palladino: “Attendiamo comunicazioni formali dall’Asl”Tempo di lettura: < 1 minuto“A seguito delle criticità evidenziate a mezzo stampa da alcuni genitori componenti della commissione mensa, relative al... Palladino: “Vicenda mensa, attendiamo comunicazioni formali Asl: dovranno essere osservate dalla prima all’ultima lettera, lo esigeremo”Palladino: massima attenzione sulle indicazioni ASL, tutte le prescrizioni saranno rigorosamente rispettate Benevento, 13 febbraio 2026 – “A seguito... Tutti gli aggiornamenti su Rifiuti in fiamme a Pontecagnano... Temi più discussi: Mezzo per la raccolta dei rifiuti si incendia, intervengono i vigili del fuoco; Via Appia Nuova, fiamme nel compattatore Ama: rifiuti scaricati in strada; Nella serata un pauroso incendio è divampato in via Canepari a #certosa . Ad andare a fuoco inizialmente è stato un cassonetto dei rifiuti, ma le fiamme si sono propagate ad alcune auto posteggiate, che sono rimaste pesantemente danneggiate. Per domare; In fiamme un camioncino per la raccolta dei rifiuti porta a porta. Sessa Aurunca, rifiuti dati alle fiamme in zona rurale: 2 denunciatiSessa Aurunca (Caserta) – Una colonna di fumo visibile anche a distanza ha guidato i carabinieri fino a un piazzale in aperta campagna, dove i resti anneriti ... pupia.tv Foggia, ancora un incendio all’ex Hotel President: rifiuti in fiamme negli ultimi piani VIDEOL’edificio abbandonato da anni, trasformato in deposito abusivo di immondizia, torna a bruciare: Vigili del Fuoco sul posto ... lagazzettadelmezzogiorno.it Camion con rifiuti abbandonato tra Salerno e Pontecagnano, istituzioni al lavoro per lo smaltimento - facebook.com facebook Trafficavano rifiuti dalla Puglia al Molise, conclusa l'indagine della Dda: 17 gli indagati x.com