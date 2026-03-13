Riferimenti ad Isis e Gaza | blitz anti-terrorismo in un centro islamico

Un uomo di 36 anni, presidente del centro islamico di Monteroni d'Arbia, è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di associazione a finalità di terrorismo islamico. Durante un blitz antidroga, le forze dell'ordine hanno effettuato perquisizioni presso il centro, trovando riferimenti ad Isis e Gaza. L'operazione ha coinvolto diverse forze di polizia e ha portato a sequestri di documenti e materiali.

Un uomo di 36 anni, presidente del centro islamico di Monteroni d'Arbia (in provincia di Siena) risulta indagato per associazione con finalità di terrorismo islamico. Lo riporta oggi 13 marzo il Corriere di Siena, specificando come la Dda di Firenze abbia ordinato una perquisizione a carico del trentaseienne: gli agenti della Digos hanno raggiunto l'abitazione dell'uomo, presidente dell'associazione Nur, portando via telefono, computer e documenti. Una seconda perquisizione è avvenuta nelle stesse ore all'interno del centro islamico della realtà senese: l'inchiesta è diretta dal pubblico ministero della Dda Antonino Nastasi, e secondo quanto trapela punta ad accertare possibili collegamenti tra i frequentatori del centro e ambienti terroristici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Riferimenti ad Isis e Gaza”: blitz anti-terrorismo in un centro islamico Articoli correlati Blitz antiterrorismo al centro culturale islamico, i riferimenti all’Isis e a GazaMonteroni d'Arbia (Siena), 13 marzo 2026 – Perquisiti dalla Dda di Firenze, in un'indagine antiterrorismo, il Centro culturale islamico di Monteroni... Allarme Isis nel cuore dell'Asia: perché preoccupa il ritorno del terrorismo islamicoL’ultimo attentato avvenuto a Islamabad, in Pakistan, ha riacceso l’allarme sul ritorno del terrorismo jihadista in Asia, tra reti transfrontaliere,... Approfondimenti e contenuti su Riferimenti ad Isis e Gaza blitz anti... Temi più discussi: Chi sono i curdi, storia di un popolo (e di uno Stato mai nato); Arrestati due giovani ispirati dall'Isis: volevano fare una strage a New York; De Lise (Ordine Commercialisti) incontra gli studenti: Cresce appeal tra i giovani per la nostra figura professionale; In Iran si rischia la vita per proteggere anche l'Occidente. Blitz antiterrorismo al centro culturale islamico, i riferimenti all’Isis e a GazaL’indagine della dda di Firenze; sequestrato materiale a Monteroni d’Arbia, perquisita anche l’abitazione del presidente ... lanazione.it L'Isis torna ad attaccare la Siria e manda un messaggio agli scontenti di al Sharaa: unitevi a noiSi pensava che Abu Hudhayfa al Ansari, il portavoce dello Stato islamico, fosse stato ucciso in un raid americano a luglio dello scorso anno. Invece, sabato scorso, è riemerso con un audio diffuso dal ... ilfoglio.it A insospettire gli investigatori sarebbero state alcune conversazioni intercettate in cui ci sarebbero stati riferimenti a Gaza e anche all'Isis - facebook.com facebook