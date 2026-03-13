Ridotta in schiavitù per 25 anni la vittima in tribunale | Vivevo di avanzi e dovevo lavarmi di nascosto
Una donna è stata condannata a 13 anni di carcere per aver ridotto in schiavitù una ragazza scomparsa negli anni '90, quando aveva 16 anni. La vittima ha raccontato di aver vissuto di avanzi e di dover lavarsi di nascosto durante il periodo di schiavitù durato 25 anni. La sentenza si è basata sulle testimonianze e sugli accertamenti delle autorità.
Amanda Wixon è stata condannata a 13 anni di carcere per aver ridotto in schiavitù per 25 anni una giovane scomparsa negli anni '90, quando aveva solo 16 anni. La donna è stata costretta a servire fino al 2021 Wixon e i suoi figli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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