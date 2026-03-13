Domani, sabato 14 marzo, i rider di Glovo e Deliveroo si fermeranno in tutta Italia su invito della Cgil, che ha organizzato uno sciopero per richiedere migliori diritti e una paga più equa. La protesta coinvolgerà tutte le consegne di pasti a domicilio, con i lavoratori che si asterranno dal servizio per tutta la giornata. La mobilitazione interesserà diverse città del paese.

Domani, sabato 14 marzo, i rider di Glovo e Deliveroo sono chiamati dalla Cgil a mobilitarsi in tutta Italia, astenendosi dalle consegne di pasti a domicilio. La protesta si estenderà dalle principali città del Nord, come Torino e Milano, fino al Sud, coinvolgendo anche Palermo. Si tratta di un’iniziativa che rappresenta uno dei tentativi più significativi del sindacato confederale di organizzare una categoria storicamente difficile da rappresentare: quella dei lavoratori su piattaforma digitale. La mobilitazione è partita in seguito a un intervento della procura di Milano, che ha disposto il controllo giudiziario per le filiali italiane di... 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Rider di Glovo e Deliveroo in sciopero per un giorno: chiedono diritti e una paga dignitosa. Ecco quando

Sabato 14 marzo niente consegne a casa: rider di Glovo e Deliveroo in sciopero per chiedere diritti e una paga dignitosa

