Ricostruzione carriera | riscontro alla diffida per il riconoscimento dei servizi prestati dal personale ATA come ex lavoratori RSU

L'Ufficio Scolastico di Agrigento ha risposto alle diffide presentate dal personale ATA riguardo al riconoscimento dei servizi prestati come ex lavoratori LSU prima della stabilizzazione. La risposta ufficiale rigetta le richieste, precisando che non vi sono riconoscimenti o accrediti per quei periodi ai fini della ricostruzione della carriera. La questione riguarda quindi la validità dei servizi pre-stabilizzazione nel percorso professionale del personale ATA.

L'Ufficio Scolastico di Agrigento rigetta le diffide pervenute dal personale ATA ai fini del riconoscimento, per la ricostruzione della carriera, dei servizi prestati dal personale ATA in qualità di ex lavoratori LSU prima della stabilizzazione da parte del Ministero dell'Istruzione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Carta docente diventa Carta dei Servizi, bonus anche al personale Ata ma cala l’importoLa Carta docente, il benefit da 500 euro annui introdotto nel 2015 per l’aggiornamento professionale degli insegnanti, cambia nome, importo e...

Ricostruzione di carriera docenti e ATA: domande online entro il 31 dicembre. La guida del MinisteroPer l’anno scolastico 20252026 è aperta la finestra temporale per la presentazione della domanda di ricostruzione di carriera del personale docente e...

Approfondimenti e contenuti su Ricostruzione carriera

Argomenti discussi: Domanda GPS 2026: inserire data del 16 marzo non fa perdere l'annualità utile per il concorso o la ricostruzione di carriera; Criticità degli adempimenti sulle ricostruzioni di carriera.

Scuola, ricostruzione carriera insegnanti e ATA, notizie 22/12: occhio alla nuova scadenzaAbbiamo parlato in precedenza in merito alla scadenza per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio per docenti, personale educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario che vorranno ... it.blastingnews.com