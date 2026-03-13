Renzi contro Urso Urso contro Renzi

Ieri al Senato si è svolto un acceso scambio di battute tra Renzi e Urso durante il question time. I due politici si sono affrontati pubblicamente, pronunciando dichiarazioni contrapposte nel corso dell'evento. La discussione ha coinvolto i presenti in aula, con commenti e risposte dirette tra i rappresentanti delle rispettive forze politiche. La seduta si è conclusa senza ulteriori sviluppi nel dibattito.

Firenze, 13 marzo 2026 – Ieri è andato in scena uno scambio di cenciate, al Senato, durante, il question time. Protagonisti dello scontro il senatore Matteo Renzi, leader di Italia Viva, e il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che hanno duellato di fronte ai docenti e agli studenti dell'Istituto di istruzione superiore “Saraceno-Romegialli” di Morbegno, in provincia di Sondrio, che stavano assistendo ai lavori parlamentari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Renzi contro Urso, Urso contro Renzi Articoli correlati Renzi-Urso, scontro al Senato sui carburanti: “Da sempre difensore del regime di Teheran”Tensione altissima al Senato durante il question time tra Matteo Renzi e il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, protagonisti di... Iran, Renzi contro Renzi: prima critica chi organizza le manifestazioni “per posizionamento di politica interna”. E 30 secondi dopo lancia la suaPrima critica chi organizza manifestazioni per l’Iran per “meccanismi di posizionamento politico”. Renzi contro Urso, Urso contro Renzi Altri aggiornamenti su Renzi contro Urso Urso contro Renzi Temi più discussi: Renzi contro Urso al question time: Ministro incapace, da sempre difensore del regime di Teheran; Renzi-Urso, l'Aula del Senato diventa un ring. 'Il ministro viola il regolamento'; Bagarre Renzi-Urso al Senato davanti agli studenti: Amico dell'Iran. Tu ti inginocchiasti a Rouhani | Video; Renzi contro Urso, Urso contro Renzi. Renzi-Urso scontro al Senato: Il ministro faceva affari con Teheran. La replica: Lei si inginocchiò a RouhaniBattibecchi e toni accesissimi in Senato tra il leader di Italia viva Matteo Renzi e il ministro del Made in Italy Adolfo Urso . Come già a ... ilfoglio.it Renzi-Urso, scontro al Senato sui carburanti: Da sempre difensore del regime di TeheranTensione altissima al Senato durante il question time tra Matteo Renzi e il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, protagonisti di un duro ... thesocialpost.it Scontro Renzi-Formigli: “La prima violazione del diritto internazionale è degli Ayatollah” “Allora usiamo i missili americani” #piazzapulita facebook #piazzapulita Renzi contro Tajani: "Un ministro insulso, Meloni lo sostituisca con ChatGPT". x.com