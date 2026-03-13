Oggi si celebra la Giornata mondiale del rene, un evento che si svolge il 12 marzo 2026 e coinvolge Piacenza. Si stima che circa 4,5 milioni di italiani non siano consapevoli di avere problemi ai reni o di essere a rischio. La giornata mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a promuovere azioni di prevenzione e diagnosi precoce.

La Giornata mondiale del rene si celebra oggi, il 12 marzo 2026, trasformando la data in un momento di azione concreta a Piacenza. L’Azienda Usl locale ha organizzato una campagna di prevenzione e screening gratuiti per smontare l’idea che le malattie renali siano solo un problema lontano. La partecipazione della cittadinanza è stata già rilevante negli anni precedenti, con oltre 200 persone presenti nell’edizione del 2025. Il dottor Roberto Scarpioni, responsabile del reparto di Nefrologia e Dialisi, sottolinea come queste patologie spesso avanzino silenziosamente. Molte persone ignoreranno di essere malate fino alle fasi terminali, quando rimangono solo opzioni drastiche come la dialisi o il trapianto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reni a rischio: 4,5 milioni di italiani ignorano la malattia

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