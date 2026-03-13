Renè De Silvestro ha vinto la medaglia d’oro nel gigante sitting alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Ha gareggiato sulla pista Olympia delle Tofane, dimostrando una performance dominante. Con questa vittoria, ha completato il suo terzo successo alle Paralimpiadi, contribuendo al medagliere italiano in questa edizione. La sua prova si è svolta con grande precisione e determinazione sulla neve.

Renè De Silvestro ha conquistato una splendida medaglia d’oro alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dominando in lungo e in largo il gigante sitting di sci alpino sulla mitica pista Olympia delle Tofane. L’azzurro è stato impeccabile in entrambe la manche: ha dominato con grande disinvoltura le prima run e ha siglato il miglior tempo, poi nella seconda ha controllato nelle battute iniziali e si è scatenato nella fase centrale, prodigandosi anche in un salto vertiginoso che merita la copertina di giornata. Prestazione davvero maiuscola per il 29enne altoatesino, che pochi giorni fa si era messo al collo l’argento in combinata ed era stato quarto in discesa libera e in superG. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Renè De Silvestro completa il tris d’oro alle Paralimpiadi! Dominio nel gigante sitting, che giornata per l’Italia

Articoli correlati

Milano-Cortina 2026, De Silvestro oro nel gigante sitting e Bertagnolli argento nel gigante VI: Italia da record con 14 medaglie paralimpicheIl trentino vince lo slalom gigante sitting davanti all’olandese De Langen e al norvegese Pedersen.

Piovono medaglie! Renè De Silvestro incanta in slalom ed è argento in combinata alle Paralimpiadi!L’Italia cancella anche Torino 2006 e centra il nono podio alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il merito è di Renè De Silvestro, che...

Una selezione di notizie su Renè De Silvestro completa il tris...

Temi più discussi: Renè De Silvestro alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 nello sci alpino: l'incidente e il legame con Federica Brignone; Chi è René De Silvestro, lo sciatore che sogna l’oro paralimpico; René De Silvestro a medaglia nella combinata delle Paralimpiadi: è argento per l'Azzurro; Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 2026 - Argento di René De Silvestro nella Combinata Sitting - Video.

Renè De Silvestro completa il tris d’oro alle Paralimpiadi! Dominio nel gigante sitting, che giornata per l’ItaliaRenè De Silvestro ha conquistato una splendida medaglia d'oro alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dominando in lungo e in largo il gigante ... oasport.it

René De Silvestro vince la medaglia d'argento nel Gigante sitting delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026René De Silvestro, già primo dopo la prima manche, vince la medaglia d'argento nel gigante sitting delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Sulla Olympia delle Tofane l'azzurro, che era primo dopo ... corriere.it

Renè De Silvestro è primo dopo la prima manche di slalom gigante. Alle 12.30 parte la seconda manche. Foto di Scaccini GMT / CIP - facebook.com facebook

E sono 9! Un'Italia forza 4 con l’argento di Renè De Silvestro nella combinata sitting! Oggi 4 medaglie che rendono la giornata a dir poco entusiasmante e ci parlano di una squadra compatta e vincente nello sci alpino, cresciuta esponenzialmente in qu x.com