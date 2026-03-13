Dopo i disordini di New York e di altre città americane nel 2035, il nuovo rabbino del gruppo Satmar ha deciso di far emigrare i suoi seguaci in due diverse località. Metà di loro si è trasferita a Salt Lake City, mentre l’altra metà si è diretta a Hevron Yehudah. La scelta delle destinazioni ha segnato un cambiamento nelle rotte di emigrazione degli ebrei in risposta ai recenti eventi.

In Italia nel 2025 ci sono stati 963 episodi di antisemitismo. Fondazione Cdec: "Numeri mai raggiunti prima" "Dopo i disordini di New York e di altre città americane del 2035, il nuovo rabbino del gruppo Satmar decise di far emigrare i suoi adepti a Salt Lake City per metà, e a Hevron Yehudah per l’altra metà. Più di duecentomila Satmar piombarono sulla città americana, riempiendola di sinagoghe e di scuole. E più di duecentomila fra ebrei chassidici e sionisti cristiani costruirono le loro case non lontano dalla Tomba di Abramo, dove una guarnigione americana aveva da qualche anno sostituito le truppe israeliane”. Cinque studiosi, quattro... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Religione, demografia, antisemitismo. Cinque esperti immaginano il futuro degli ebrei

Articoli correlati

Ddl antisemitismo, accolta la definizione degli ebrei dell'IHRA che limita la libertà di critica verso Israele e il genocidio a GazaLa proposta di legge introduce una forma di tutela speciale verso lo stato sionista che non esiste per altri Stati e criminalizza le critiche verso...

Ddl antisemitismo, passa la definizione sulla “percezione degli ebrei”: gli 11 criteri stabiliti i timori per la libertà d’espressioneIl 3 marzo il Senato ha approvato il disegno di legge contro l’antisemitismo (in attesa del via libera definitivo alla Camera) adottando la...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Religione demografia antisemitismo...

Antisemitismo, il Pd si divide sul nuovo testo: cinque riformisti non firmano. I ddl restano dueOtto articoli per disciplinare l’adozione di misure volte a prevenire e contrastare gli atti e le espressioni di antisemitismo nonché gli altri atti ed espressioni di odio e discriminazione razziale ... repubblica.it

Antisemitismo: Ddl Giorgis, 'no a definizione autonoma, non fomentare pregiudizi antisemiti'Roma, 22 gen (Adnkronos) - Prevenire e contrastare gli atti e le espressioni di antisemitismo e gli altri atti ed espressioni d'odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa. iltempo.it