relazioni umane fondamentali per crescere

In un mondo sempre più digitale, gli studenti trascorrono molte ore davanti agli schermi, comunicando tramite messaggi e social media, ma trovano difficile instaurare legami autentici con le persone intorno a loro. La tecnologia permette di restare connessi, ma spesso si traduce in una distanza emotiva che rende complicato sviluppare relazioni profonde e significative. Questo fenomeno evidenzia una contraddizione tra connessione virtuale e reale.

Nella società moderna, sempre più connessa dal punto di vista tecnologico ma spesso lontana dal punto di vista emotivo, gli studenti vivono una condizione paradossale: comunicano ininterrottamente attraverso gli schermi, ma soffrono nel costruire vere relazioni umane. Eppure proprio la connessione autentica con gli altri rappresenta una componente fondamentale del loro benessere psico-fisico. Fin dai primi anni di scuola il contatto umano - fatto di ascolto, empatia, collaborazione e condivisione - rappresenta la base per un apprendimento equilibrato. Una ragazza o un ragazzo che si sente accettato, compreso e sostenuto - in un gruppo di pari e dagli insegnanti - sviluppa maggiore fiducia in sé stesso e affronta con più serenità le sfide scolastiche e personali.

