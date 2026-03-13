Reijnders ha affrontato il Real Madrid l'anno scorso, segnando e offrendo una buona prestazione con il Milan. Quest'anno, invece, ha giocato con il Manchester City e ha avuto una prestazione deludente contro la stessa squadra. La differenza tra le due stagioni si nota nel rendimento e nei risultati ottenuti in queste partite.

Milan, Reijnders è stata la cessione più pesante in estate: l'olandese è andato a rinforzare e a impreziosire il centrocampo del Manchester City. Contro il Real Madrid l'olandese aveva incantato la scorsa stagione con la maglia rossonera con un gol bellissimo e con una prestazione eccezionale, come tutta la squadra. In questa stagione sempre contro i blancos ha perso malamente giocando solo un tempo dove si è visto pochissimo. Noi di Pianeta Milan abbiamo voluto confrontare la storica prestazione di una stagione fa con il Milan con quella deludente con il City, sempre contro il Real Madrid in Champions League al Santiago Bernabeu. Ecco i numeri grazie a 'Opta' e 'Sofascore'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Reijnders da trionfatore contro il Real Madrid a delusione: quanto cambia in un anno

Articoli correlati

Ora capisco quanto sia stato folle approdare al Real Madrid, andarci così giovane, con tutta quell’attenzione e pressione. Non ci pensavo molto allora’ Martin Odegaard parla del suo arrivo al Real Madrid a 15 anniNotizia fresca giunta in redazione: Per la maggior parte dei giocatori, firmare per il Real Madrid è un sogno.

Leggi anche: Il Real Madrid scivola contro il Getafe e rimane a -4 dalla vetta: potrebbe essere il secondo anno di fila senza titoli