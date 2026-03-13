Regole semplificate e tempi più rapidi | il piano per battere l' erosione costiera

Un nuovo piano mira a semplificare le regole e ridurre i tempi per la manutenzione degli arenili. Verrà elaborato un documento condiviso con linee guida più snelle, pensato per intervenire prima e durante la stagione balneare. L’obiettivo è rendere più efficaci e veloci gli interventi contro l’erosione costiera, coinvolgendo le autorità e gli enti preposti.

L’idea è quella di costruire un documento condiviso con delle nuove linee guida, più snelle, per la manutenzione degli arenili in vista e durante la stagione balneare. Per agevolare nei tempi e nei modi sia l’attività che spetta ai Comuni, sia quella in capo ai concessionari delle spiagge pubbliche e combattere così l’erosione delle spiagge. Per questo ieri pomeriggio il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha partecipato alla riunione convocata dal prefetto di Bari, coordinatore dei prefetti pugliesi, per discutere della possibilità di elaborare una proposta comune. Alla base ci sarà un lavoro di ampia revisione tecnica delle linee guida vigenti coinvolgendo tutti gli attori istituzionali. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

