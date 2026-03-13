Regione Campania Trasporti istituita la Consulta regionale per la mobilità

È stata istituita una Consulta regionale sulla mobilità in Campania, con l’obiettivo di creare un luogo di confronto e ascolto per le questioni legate ai trasporti pubblici. Il vicepresidente ha commentato che questa iniziativa serve a favorire un dialogo costante tra le parti interessate, con l’intento di migliorare il sistema di trasporto locale. La consulta sarà composta da rappresentanti di enti e aziende del settore.

Il vicepresidente Casillo: "Uno spazio stabile di ascolto e confronto per migliorare il trasporto pubblico locale". Un luogo stabile di confronto e collaborazione tra istituzioni, parti sociali, stakeholder e associazioni portatrici di interesse nel settore della mobilità e del trasporto pubblico locale. Con questo obiettivo la Regione Campania ha attivato la Consulta regionale per la mobilità. "Con l'avvio della Consulta regionale per la mobilità vogliamo rafforzare il dialogo con tutti i soggetti che ogni giorno vivono e contribuiscono al sistema del trasporto pubblico locale. Sarà uno spazio stabile di confronto, ascolto e condivisione,...