Venerdì 13 marzo 2026 a Reggio Calabria, studenti del Liceo Gullì e designer si sono riuniti nell’aula dell’Università Mediterranea, che è stata allestita come laboratorio per il progetto Cantami o Musa. La CNA Federmoda ha organizzato l’evento, coinvolgendo giovani e professionisti nel processo di collaborazione e creazione. L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva di entrambe le parti per sviluppare nuove idee e competenze.

Reggio Calabria, venerdì 13 marzo 2026: la CNA Federmoda ha trasformato l’aula dell’Università Mediterranea in un laboratorio vivente dove studenti del Liceo Gullì e futuri designer hanno unito le forze per il progetto Cantami o Musa. Sotto la guida della presidente Giosì Vittoria Barbaro, giovani di età diversa hanno lavorato insieme per trasformare idee astratte in prodotti concreti, dimostrando come la creatività locale possa diventare motore economico. L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto della manifestazione nazionale Benvenuti in Atelier, mirando a colmare il divario tra formazione accademica e realtà imprenditoriale. L’evento non è stato una semplice lezione frontale ma un’immersione totale nel processo creativo, guidato da professionisti come Giulia Speranza e Alessandro Fratto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio: studenti e designer uniscono forze per il progetto

Articoli correlati

Leggi anche: Sei Comuni uniscono le forze. Verso il distretto Fulcheria

Cisl e Confapi uniscono le forze per il futuro del lavoroUn incontro strategico tra Cisl e Confapi a Roma La segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, ha incontrato oggi a Roma i rappresentanti di...

Tutto quello che riguarda Reggio studenti e designer uniscono...

Temi più discussi: Alla Mediterranea il workshop Cantami, Musa: studenti e professionisti insieme tra design, impresa e territorio · ilreggino.it; Sabato a Sassuolo Call for Space Design per le Paggerie; Ecco Populus, percorso eco-artistico dedicato al Po e alle sue genti.

CNA Federmoda Calabria approda all’Università Mediterranea con il workshop Cantami O MusaAvvicinare gli studenti al mondo del design e della moda, offrendo loro un approccio concreto con il saper fare e il talento, ma anche con una visione d’impresa. All’interno della cornice di eventi ... reggiotv.it

Reggio Calabria, concluso il percorso di formazione scuola-lavoro che ha coinvolto gli studenti del Da VinciSi è concluso nei giorni scorsi, presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria, il percorso di formazione scuola-lavoro che ha coinvolto due classi ... strettoweb.com

PEDONE INVESTITO A REGGIO CALABRIA, MUORE 74ENNE Un ciclomotore guidato da un minore travolge un anziano nel tardo pomeriggio: inutili i soccorsi del Gom, la Procura avvia le indagini https://www.calabriainchieste.it/2026/03/13/pedone-investito- - facebook.com facebook

Reggio Emilia, prete picchiato per aver difeso una donna: «Era un gruppo di giovanissimi, buttato a terra e colpito più volte» x.com