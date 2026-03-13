Reggio Sport Festival | nuovo tracciato e Bouih in gara

A Reggio Emilia si tiene il Reggio Sport Festival, che trasforma la tradizionale corsa podistica in un evento con un nuovo tracciato. Alla competizione partecipa anche Bouih, che corre insieme agli altri atleti. La manifestazione si distingue per aver superato l’aspetto sportivo, coinvolgendo aspetti sociali e formativi legati alla comunità locale.

La 21 di Reggio Emilia si trasforma nel Reggio Sport Festival, un evento che va oltre la semplice gara podistica per abbracciare dimensioni sociali e formative. La manifestazione si svolge su due giorni con quartier generale in piazza della Vittoria, offrendo sia competizioni internazionali omologate Fidal che attività ludiche aperte a tutti. Il cuore pulsante dell’evento risiede nella volontà di collegare lo sport alla comunità locale, creando spazi dove prevenzione, nutrizione e sicurezza diventano temi di discussione pubblica. Domani il programma inizia alle 10:30 con l’apertura del Villaggio, mentre domenica le gare competitive partono alle 9:30 su tracciati nuovi e veloci. 🔗 Leggi su Ameve.eu

