Reggio Libera tutt? evento sul rapporto tra patriarcato e ’ndrangheta

Sabato 21 marzo alle 17.30 a Reggio si tiene un evento organizzato da Reggio Libera e Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno per le vittime delle mafie. L’incontro si svolge presso la sede di Libera e mira ad approfondire il rapporto tra patriarcato e ’ndrangheta, offrendo uno spazio di confronto aperto al pubblico.

