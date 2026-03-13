A Reggio-Guastalla si infiamma il dibattito sulla gestione della linea ferroviaria, con il Pd che ha approvato il nuovo orario e successivamente ha sollevato critiche. La modifica prevede la soppressione di alcune fermate nelle frazioni e riguarda la maggior parte delle corse quotidiane. La questione ha suscitato reazioni contrastanti tra opposizioni di centrodestra, liste civiche e rappresentanti dei consumatori.

È sempre più polemica sulla gestione della linea ferroviaria Reggio-Guastalla, col nuovo orario (e relative soppressioni di fermate nelle frazioni per gran parte delle corse giornaliere) che trova contrarie parte delle forze di opposizione di centrodestra e liste civiche, oltre a Federconsumatori. Ai quali si aggiungono anche alcuni esponenti Pd. Che è lo stesso partito a cui appartengono gli amministratori pubblici locali che, a suo tempo, hanno dato il via libera al progetto di Fer, quando il nuovo orario è stato approvato e attuato. I consiglieri comunali di Novellara Democratica Civica, Bagnolo Viva e Per Guastalla riflettono anche sulle recenti dichiarazioni di Antonio Casella, coordinatore trasporti del Pd, che caldeggia l’avvio di un servizio pubblico di bus di linea per le stazioni soppresse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reggio-Guastalla è scontro: "Il Pd approva gli orari e poi solleva le critiche"

