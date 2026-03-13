Sabato 14 marzo alle 17.00, in piazza Camagna a Reggio Calabria, si terrà un banchetto organizzato da Democrazia Sovrana Popolare. L’evento si propone di esprimere il rifiuto all’eventuale presenza di basi militari statunitensi in Italia, in relazione alla possibilità di un conflitto con l’Iran. L’iniziativa coinvolge cittadini e attivisti che si riuniscono per manifestare il proprio dissenso.

Sabato 14 marzo alle ore 17.00, la piazza Camagna a Reggio Calabria ospiterà un banchetto organizzato da Democrazia Sovrana Popolare per manifestare il rifiuto verso l’eventuale concessione delle basi militari statunitensi in Italia per il conflitto con l’Iran. L’iniziativa nasce come atto preventivo, considerando che il premier Meloni ha ripetutamente confermato l’assenza di guerra e la mancata richiesta americana di utilizzare il suolo italiano. Il movimento chiede al Governo di chiarire in Parlamento che le infrastrutture nazionali non serviranno mai come supporto logistico per azioni belliche esterne. La preoccupazione centrale riguarda il rischio che l’Italia diventi un bersaglio diretto di ritorsioni missilistiche se le sue basi fossero impiegate in operazioni offensive contro l’Iran. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio: banchetto contro le basi USA per evitare la guerra

