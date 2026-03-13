Reggio | 5 arresti per furti e occupazione ad Arghillà

A Reggio Calabria, nel quartiere Arghillà Nord, cinque persone sono state arrestate e denunciate per furti e occupazioni abusive. Le autorità hanno eseguito le misure dopo aver individuato i soggetti coinvolti in attività illegali che interessano il quartiere. Le operazioni sono state condotte dagli agenti per contrastare i reati in quella zona.

Reggio Calabria vive un momento di forte tensione operativa nel quartiere Arghillà Nord, dove cinque individui sono stati deferiti alla giustizia per reati legati al furto di risorse e all’occupazione abusiva. L’intervento, coordinato tra Polizia Locale, Enel e Sorical, ha portato alla scoperta di allacci idrici ed elettrici illegali su immobili pubblici gestiti dall’ATERP. La situazione si è complicata quando il veicolo aziendale della società elettrica è stato danneggiato con la distruzione dei quattro pneumatici. L’Operazione di Controllo e le Criticità Territoriali. Il servizio è stato condotto da sedici unità della Polizia Locale che hanno agito in stretta collaborazione con tecnici delle aziende di distribuzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio: 5 arresti per furti e occupazione ad Arghillà Articoli correlati Reggio Calabria: furti auto per riciclare pezzi e cavalli di ritorno, arrestiÈ in corso dalle prime luci dell’alba di questa mattina una vasta operazione dei Carabinieri, che vede impiegati oltre 150 militari dell’Arma,... Reggio Calabria, 17 arresti per furti auto: le immagini dei malviventi in azioneSono 17 le persone arrestate di cui 7 in carcere e 10 ai domiciliari nell’operazione dei carabinieri di Reggio Calabria nei confronti di soggetti... Una selezione di notizie su Reggio 5 arresti per furti e... Temi più discussi: Reggio, poliziotti aggrediti al rione Marconi: convalidati gli arresti · ilreggino.it; Guastalla, medico ortopedico arrestato mentre intasca 100 euro in nero dopo una visita specialistica in ospedale; False promesse per farle prostituire. Pm: Dodici anni per le ‘madame’; Guastalla, visite specialistiche private fantasma in ospedale pagate in contanti: arrestato primario ortopedico. Reggio Calabria, arbitro pilotava partite Primavera per scommesse: 5 arrestiCon l'assegnazione di rigori inesistenti ed espulsioni di calciatori immotivate, un arbitro della sezione di Reggio Calabria indirizzava il risultato finale di diversi incontri di calcio di categoria ... sportmediaset.mediaset.it Arbitri corrotti e calcioscommesse in Primavera e Serie C, 5 arrestiRoma, 29 ott. (askanews) - Cinque indagati per associazione a delinquere finalizzata alle frodi sportive, sottoposti agli arresti domiciliari. I carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria ... notizie.tiscali.it Reggio Calabria traina le esportazioni, seguita da Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone. Tra i settori più esportati nel 2025 figurano agroalimentare, farmaceutico, tessile e macchinari. La regione registra incrementi verso Ue, Usa e mercati asiatici ht - facebook.com facebook