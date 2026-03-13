Referendum video-propaganda inviato agli italiani all'estero che chiedono come si vota | Fate una X sul Sì

Un video di istruzioni è stato inviato agli italiani residenti in Spagna che chiedevano come votare nel Referendum sulla giustizia. Nel video, la prima indicazione fornita è di

Agli italiani residenti in Spagna che chiedevano come procedere esattamente per il voto postale al Referendum sulla giustizia è arrivata una risposta tutt'altro che imparziale: un video di istruzioni in cui la prima indicazione è "fare una croce sul Sì". È successo in un gruppo collegato a una lista di destra, che normalmente però viene usato per inviare informazioni tecniche e istituzionali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Referendum, le istruzioni sul voto postale per gli italiani all'estero diventano propaganda per il Sì, con tanto di scheda già barrata. IL VIDEO(video di Jasmine Cristallo, testo di Ilaria Proietti) Ecco il video in cui, con la scusa di dare istruzioni sul voto postale, si lascia intendere...

Marta Cagnola: "Sal Da Vinci all'Eurovision? Amato all'estero, non capisco certi italiani. Per sempre sì anche queer"Quante possibilità ha Sal Da Vinci di fare bene al prossimo Eurovision Song Contest? Lo abbiamo chiesto a Marta Cagnola, una delle maggiori esperte...

Referendum, propaganda per il No in classe ad Acireale: Valditara manda gli ispettori nella scuolaL'ufficio scolastico regionale della Sicilia ha inviato gli ispettori in una scuola di Acireale, dopo le segnalazioni al ministero ... iltempo.it

Referendum giustizia, propaganda per il no in una scuola Acireale: arrivano gli ispettori(Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, l’ufficio scolastico regionale della Sicilia ha inviato gli ispettori in una scuola di Acireale, dopo le segnalazioni al ministero dell’Istruzione da parte ... msn.com

Per il Referendum sulla giustizia dei prossimi 22 e 23 marzo, le sezioni 5, 17 e 18 che erano ubicate a Portaromana, pure stavolta saranno "operative" presso la Biblioteca comunale di Nocera Superiore. Tanto stavolta non occorre nessun quorum. #tristezza # - facebook.com facebook

#lariachetira Botta e risposta tra Maddalena Loy e Alan Friedman sul referendum sulla giustizia: "Hai fatto un commento qualunquista" x.com