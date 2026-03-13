Referendum | tra corporativismo e risentimento il Sì si

Il referendum previsto per il 22 e 23 marzo si sta rivelando un appuntamento cruciale, con un dibattito acceso tra chi sostiene il sì e chi si oppone. Le ragioni che spingono gli elettori a votare in favore sono molteplici e variano tra interessi di categoria e sentimenti personali di frustrazione. La campagna elettorale si svolge in un clima di tensione e polarizzazione, con opinioni spesso molto divise.

Il voto Sì al referendum del 22 e 23 marzo prossimo si presenta come un fenomeno complesso, guidato da motivazioni che oscillano tra corporativismo e risentimento biografico. La classe dirigente, unita nell’istinto di sopravvivenza, spinge per eliminare i controlli giudiziari, mentre una parte della sinistra storica, ferita dalle indagini dell’epoca delle toghe rosse, vede nel quesito uno strumento di rivalsa contro la magistratura. L’analisi delle posizioni favorevoli rivela due categorie distinte di sostenitori: chi cerca l’immunità dalla legge e chi vive il trauma di Mani Pulite come un attacco personale alla propria carriera politica. Il... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Referendum: tra corporativismo e risentimento, il Sì si Articoli correlati Vannacci al 3%: Futuro Nazionale cresce, Lega e FdI in calo. Referendum più incerto, si riduce il divario tra Sì e No.Vannacci Consolida il Consenso: Futuro Nazionale al 3%, Scossa nel Centrodestra Il panorama politico italiano continua a mostrare segni di dinamismo,... Leggi anche: Anche per l’Inter l’incubo soleo, Calhanoglu si ferma per 20 giorni: risentimento muscolare Una raccolta di contenuti su Referendum tra corporativismo e... Temi più discussi: Quattro colpi alla giustizia; Pombeni, perché voto Sì al Referendum sulla Giustizia; Il coraggio necessario di votare Sì per il destino della Nazione; Il sorteggio dei membri del Csm non è una bestemmia. Referendum Giustizia 2026, il testo del quesito spiegato: guida al voto del 22 e 23 marzoManca poco al Referendum sulla Giustizia 2026: si vota domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15 ... fanpage.it Referendum sul governo o sui magistrati? La sfida tra i partiti è anche sul campo di battagliaPoche cose nel pensiero strategico sono importanti come la definizione del campo di battaglia. Non solo in politica, ma anche sul fronte militare e sportivo questo principio rimane inappellabile. Nei ... repubblica.it “Bocchino è duro di comprendonio: Falcone e Borsellino parte di correnti, erano politicizzati” Travaglio attacca Bocchino sul referendum e sul sorteggio del CSM. Poi cita Falcone e Borsellino sul tema delle correnti. #La7 #Ottoemezzo #Referendumgiustizia # - facebook.com facebook #tagada Fabrizio Sala commenta le parole di Giorgia Meloni all'incontro sul SI al referendum sulla giustizia x.com