Referendum sulla giustizia Lega | Fermare i giudici amici dei clandestini Ma l'immigrazione non c'entra con il voto

Durante la campagna per il referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo, alcuni esponenti politici della Lega hanno commentato sull’intenzione di

Nella campagna per il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, parte della comunicazione politica ha spostato il dibattito su immigrazione, sicurezza e criminalità. Temi che però non hanno alcun legame diretto con il contenuto dei quesiti su cui gli elettori sono chiamati a votare. Ecco cosa dice l'ultimo post della Lega. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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