Il 18 marzo, alla Fondazione Rosselli di Firenze, si terrà un evento dedicato al referendum sulla giustizia, intitolato

Firenze, 13 marzo 2026 – Si intitola 'Il referendum giustizia: problemi e prospettive' l'evento che la Fondazione Rosselli di Firenze organizza il 18 marzo, con inizio alle ore 17 (in via degli Alfani 101r), a pochi giorni dal referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Interverranno Margherita Cassano, presidente emerito della Corte di Cassazione e l'avvocato Luca Bisori, presidente del comitato direttivo della Fondazione per la formazione forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze. Presiederà Valdo Spini, presidente della Fondazione Rosselli. Dopo gli interventi seguirà la possibilità di formulare domande ai relatori. “L'importanza del referendum è evidente - ha affermato Spini -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Referendum sulla giustizia, il 18 marzo evento alla Fondazione Rosselli con Cassano

Articoli correlati

Leggi anche: Giornata internazionale della Donna, il 6 marzo evento alla Fondazione Rosselli

Fondazione Rosselli, il 9 marzo dibattito su prospettive e futuro di FirenzeFirenze, 5 marzo 2026 – Il 9 marzo alle ore 17 la Fondazione Rosselli ospita l'evento 'Firenze: riflessioni e prospettive', un momento di dibattito a...

Tutti gli aggiornamenti su Fondazione Rosselli

Discussioni sull' argomento OGGI IN CITTÀ!; OGGI IN CITTÀ!.

Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota il 22-23 marzo | Quesito e cosa succede se vince Sì o NoQuando si vota per Referendum Giustizia 2026, per cosa si vota il 22-23 marzo e il quesito: gli scenari, le novità e cosa succede se vince Sì o No ... ilsussidiario.net

L'affondo di Meloni per il sì al referendum: Se la riforma non passa, stupratori e pedofili in libertàLa premier chiude la kermesse di FdI. Mette un punto alla questione Giusi Bartolozzi: Non vogliamo liberarci della magistratura, poi l'appello al voto ... today.it

Giovedì 26 febbraio 2026 | ore 16 Istituto degli Innocenti, Piazza della Santissima Annunziata, 12 – 50122 Firenze ENTRATA AL N. 13 Convegno della Fondazione Circolo Rosselli “La sfida del governo: Europa, Italia” - facebook.com facebook