Referendum sabato e domenica gazebo della Lega in tutta la Sicilia per il sì alla riforma

Sabato 14 e domenica 15 marzo, i gazebo della Lega saranno presenti in tutta la Sicilia per promuovere il sì alla riforma della giustizia approvata dal Parlamento. L'iniziativa è organizzata dal movimento di Salvini premier, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulla questione. Durante i due giorni, i membri della Lega incontreranno i cittadini per spiegare le motivazioni della loro posizione.

“Iniziative della Lega per Salvini premier in Sicilia, nei giorni di sabato 14 e domenica 15 marzo, per far conoscere le ragioni del Sì alla riforma della giustizia votata dal Parlamento. La Lega siciliana allestirà 40 gazebo nelle principali città della regione in cui saranno presenti i parlamentari nazionali e regionali, e i dirigenti provinciali. “Vogliamo dare risalto alle norme della riforma sulla giustifica – afferma il senatore Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia – facendo conoscere i punti principali della legge costituzionale che dovrà essere confermata con il Referendum che si terrà tra due settimane. Finalmente in Italia si potrà dare piena attuazione al dettato costituzionale sulla separazione delle funzioni della magistratura. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Referendum sulla giustizia, la Lega scende in piazza: gazebo allestiti in tutta la provincia

Referendum, appuntamenti pubblici e gazebo sulla riforma della giustiziaIn vista delle imminenti votazioni referendarie sulla riforma costituzionale della giustizia fissate per il 22 e il 23 marzo, il territorio veronese...

Una raccolta di contenuti su Referendum sabato e domenica gazebo...

Temi più discussi: 22-23 marzo, referendum costituzionale 2026: che cosa e perché si vota. Tutte le informazioni utili; Come votare al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo: guida completa; Referendum Costituzionale di Domenica 22 e Lunedì 23 marzo 2026 – rilascio delle tessere elettorali; Referendum Costituzionale Domenica 22 E Lunedi 23 MARZO 2026 - Agevolazioni in favore degli elettori non deambulanti e con disabilità.

Referendum, la Lega nelle piazze abruzzesi con i gazebo a sostegno del SìL'AQUILA - La Lega torna nelle piazze abruzzesi con gazebo informativi in vista del referendum sulla giustizia. Anche questo fine settimana dirigenti e militanti saranno presenti in diverse città dell ... ekuonews.it

Referendum, aperture straordinarie dell’Ufficio elettorale a Casarza LigureAperture straordinarie a Casarza Ligure in vista del Referendum di domenica 22 e lunedì 23 marzo. L’ufficio elettorale, presso il municipio in piazza Aldo Moro 16, sarà aperto venerdì 20 e sabato 21 m ... radioaldebaran.it

Hanno provato in tutti i modi a usare, strumentalizzare, lasciatemi dire sciacallare Paolo Borsellino assoldandolo come presunto testimonial della campagna per il Sì al Referendum. È dovuto intervenire il fratello Salvatore per mettere i punti sulle i e smentire l - facebook.com facebook

La storia folle: PM a Roma, giudice a Napoli. Con il permesso del CSM Referendum giustizia, 9 giorni al voto. Il diario del Sì del direttore del Riformista @claudiovelardi x.com