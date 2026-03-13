Domani a Roma, presso la stazione Tiburtina, si terrà un presidio organizzato da Forza Italia con il segretario nazionale, Tajani. La manifestazione si inserisce negli ultimi giorni di campagna referendaria, durante i quali il partito ha annunciato un'intensificazione delle attività di sensibilizzazione e mobilitazione nei confronti degli elettori. L’evento è previsto in mattinata e coinvolgerà militanti e sostenitori del movimento.

In questi ultimi giorni di campagna elettorale referendaria, Forza Italia Roma “moltiplicherà gli sforzi per divulgare nella Capitale le ragioni del Sì al referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo: i nostri dirigenti e militanti sono impegnati sui territori per spiegare le tante, ottime ragioni per cambiare la giustizia e creare un sistema con più garanzie per i cittadini e gli stessi magistrati”. Così Luisa Regimenti, segretario di Forza Italia Roma. Presidio alla Stazione Tiburtina. “Domani 14 marzo, in occasione dell’arrivo alla Stazione Tiburtina del Treno per il Sì di Forza Italia – aggiunge – saremo nel piazzale antistante la Stazione con un presidio al quale parteciperà anche il Segretario nazionale Antonio Tajani alle 11 prima della conferenza stampa per il Sì. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Referendum: Regimenti (FI), domani a Roma presidio a stazione Tiburtina con il segretario Tajani

