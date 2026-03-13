Referendum quei sani principi che meritano un Sì

La campagna referendaria sta entrando nella fase finale, con il fronte del No che fatica a trovare argomenti convincenti. I sostenitori del Sì continuano a promuovere le loro posizioni, mentre i contrari cercano di argomentare le ragioni del loro rifiuto. Le discussioni si concentrano sui principi fondamentali del referendum, senza che emergano novità o cambiamenti sostanziali nelle posizioni delle parti.

La campagna referendaria è entrata nella fase decisiva, il fronte del No, a corto di argomenti su una riforma che la sinistra aveva presentato più volte nel corso della storia recente come una trasformazione virtuosa del sistema giudiziario, ha puntato tutto sul voto contro il governo, con un tasso di virulenza e menzogna incredibile. Giorgia Meloni ieri a Milano ha ripercorso con pazienza e metodo i cardini della riforma e ha ribadito che l’obiettivo è quello di liberare i magistrati dalla trappola delle correnti, dal controllo della politica, da una cultura giuridica corrotta dall’ideologia. La novità nel discorso di Meloni riguarda la. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

