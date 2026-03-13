Referendum quattro gatti all’adunata delle toghe del No con Bersani Il video del clamoroso flop in sala

A un evento organizzato dalle toghe e con la partecipazione di Bersani, si sono presentate solo poche persone, definibili come pochi. Un video mostra chiaramente il fallimento della manifestazione, con pochi partecipanti riuniti in sala. La presenza si limita a un gruppo ristretto di amici, che non avevano intenzione di rivoluzionare nulla né di modificare la Costituzione.

Eravamo quattro amici al bar, che non volevano cambiare il mondo e neanche la Costituzione. Gino Paoli l’avrebbe raccontata così, ma c’è poco da scherzare. Il bar era un importante convegno organizzato ieri a Roma dalla componente più di sinistra del mondo giudiziario, Magistratura Democratica, al quale si sono presentati in pochi, in pochissimi, nonostante il richiamo, si fa per dire, dell’ex segretario del Pd Pierluigi Bersani, intervenuto a platea semivuota. “ Il Foglio “, oggi, ha raccontato non senza ironia questa fallimentare prova di forza, a pochi giorni dal voto e con un uditorio particolarmente nutrito ed agguerrito sul fronte del No alla riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Referendum, quattro gatti all’adunata delle toghe del “No” con Bersani. Il video del clamoroso flop in sala Articoli correlati La Sala delle Quattro Porte di Palazzo Ducale torna ai grandi fasti del passato | VIDEOAl termine di un articolato restauro, Fondazione Musei Civici ha presentato l'intervento sugli apparati decorativi del grande soffitto e dei portali... Leggi anche: Referendum, il Pd rilancia video con l’adunata di estrema destra e il saluto romano: “Loro votano sì”. È polemica