Referendum per Gratteri il sorteggio è una mezza truffa e la riforma non velocizza la giustizia

Nicola Gratteri critica il meccanismo di sorteggio del Consiglio Superiore della Magistratura, definendolo una

Nel dibattito in corso sul Referendum, Nicola Gratteri ha definito il sorteggio del Csm "una mezza truffa", sostenendo che la riforma "non velocizza di un secondo" la giustizia. Antonio Di Pietro difende invece il sorteggio come rimedio alla degenerazione correntizia, ma Travaglio accorre a difesa di Gratteri: "Non ha mai fatto parte di nessuna corrente". Referendum, Gratteri parla di "mezza truffa" sul sorteggio La riforma della giustizia che "non velocizza di un secondo" Le parole di Di Pietro e la difesa di Travaglio Referendum, Gratteri parla di "mezza truffa" sul sorteggio Nicola Gratteri torna a parlare del Referendum contestando il sorteggio previsto per la composizione del Csm e respingendo l'idea che lui sia a favore: "Continuano a ripetere falsamente che io sono per il sorteggio del Csm", dice, come riportato da AGI.

