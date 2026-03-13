Il presidente di Confindustria invita a votare perché considera il gesto un segno di responsabilità verso il Paese. In un contesto di grande attenzione pubblica, sottolinea l'importanza di partecipare al referendum. La sua posizione si distingue per il tono sobrio e moderato, mentre il dibattito pubblico si concentra su temi politici e sociali legati alla consultazione referendaria.

In questomare magnum di deliri, l’unico che sembra aver recepito l’esortazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarellaal rispetto vicendevole e allamoderazione dei toniè il presidente di ConfindustriaEmanuele Orsini. A margine di un evento aModena, il già presidente di Federlegno ha puntualizzato con ironia come “il compito diConfindustriaè rappresentare i problemi ele esigenze delle imprese italiane, invitiamo però tutti i cittadini apartecipare al voto, perché la partecipazione è sempre un segnale diresponsabilità verso il Paese“. Breve, conciso, ma soprattutto sobrio. In breve, tutto ciò che è mancato in questi mesi di campagna referendaria. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Referendum, Orsini sobrio: “Votare è segno di responsabilità verso il Paese”

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