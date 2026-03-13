Referendum Musumeci | Sul palco con Meloni? Mi hanno lasciato passare

Un esponente politico ha raccontato di essere salito su un palco per partecipare a un evento, aspettando che la premier salisse sul palco. Ha aggiunto di essere entrato, essersi accostato al palco e aver atteso l’arrivo della prima ministra senza essere fermato o bloccato. La sua presenza sul palco è avvenuta senza ostacoli, secondo la sua versione dei fatti.

(Adnkronos) – "Sono andato, sono entrato, mi sono accostato al palco e ho aspettato che salisse la premier. Prima che iniziasse ho chiesto a un agente della sicurezza di spostarsi, che dovevo salire sul palco per consegnarle questo libro. Non ho fatto nessuna forzatura e nessuna violenza". Lo dice all'AdnKronos Orazio Maurizio Musumeci, originario di Catania, ma residente da anni a Pavia, che ieri ha effettuato un breve blitz sul palco dicendo di aspettarsi le dimissioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prima di essere allontanato. "La mia azione era quella di avvertire la Meloni a stare attenta a cosa stanno facendo alla Costituzione. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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