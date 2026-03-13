Al congresso del Movimento Democratico, un rappresentante ha risposto a un intervento di Bartolozzi, portando i saluti da Roma. La discussione si inserisce nel contesto di tensioni tra figure politiche e il Procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi, coinvolto in questioni legate a un caso giudiziario e al trasferimento degli atti al Tribunale dei ministri, decisione comunicata a gennaio dello scorso anno.

A gennaio dello scorso anno Giorgia Meloni aveva attaccato il Procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi, che le aveva comunicato il trasferimento degli atti al Tribunale dei ministri in relazione al caso Almasri. Per la premier l’iniziativa di Lo Voi aveva fatto “un danno alla Nazione”. E sarebbe l’esempio di come “un pezzetto di magistratura vuole governare”, ma allora, incalzò Meloni, “si candidino”. Ieri Lo Voi si è tolto un sassolino dalla scarpa: “Porto il mio saluto personale e quello del plotone di. della Procura di Roma”, ha detto nel suo intervento al XXV congresso di Magistratura democratica. Parole che richiamano quanto detto nei giorni scorsi dalla capo di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi e accolte con un applauso della platea. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Referendum, Lo Voi al congresso Md replica a Bartolozzi (senza citarla): “Porto il saluto del plotone… di Roma“

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