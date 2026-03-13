Referendum Lo Voi al congresso Md replica a Bartolozzi senza citarla | Porto il saluto del plotone… di Roma

Da lanotiziagiornale.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al congresso del Movimento Democratico, un rappresentante ha risposto a un intervento di Bartolozzi, portando i saluti da Roma. La discussione si inserisce nel contesto di tensioni tra figure politiche e il Procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi, coinvolto in questioni legate a un caso giudiziario e al trasferimento degli atti al Tribunale dei ministri, decisione comunicata a gennaio dello scorso anno.

A gennaio dello scorso anno Giorgia Meloni aveva attaccato il Procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi, che le aveva comunicato il trasferimento degli atti al Tribunale dei ministri in relazione al caso Almasri. Per la premier l’iniziativa di Lo Voi aveva fatto “un danno alla Nazione”. E sarebbe l’esempio di come “un pezzetto di magistratura vuole governare”, ma allora, incalzò Meloni, “si candidino”. Ieri Lo Voi si è tolto un sassolino dalla scarpa: “Porto il mio saluto personale e quello del plotone di. della Procura di Roma”, ha detto nel suo intervento al XXV congresso di Magistratura democratica. Parole che richiamano quanto detto nei giorni scorsi dalla capo di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi e accolte con un applauso della platea. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

referendum lo voi al congresso md replica a bartolozzi senza citarla porto il saluto del plotone8230 di roma
© Lanotiziagiornale.it - Referendum, Lo Voi al congresso Md replica a Bartolozzi (senza citarla): “Porto il saluto del plotone… di Roma“

Articoli correlati

Leggi anche: Caso Bartolozzi, Lo Voi apre il congresso di Magistratura Democratica con ironia: "Saluto del plotone"

Lo show del procuratore Lo Voi: "Porto il mio saluto e quello del plotone...". Poi la stoccata a Nordio“Porto il mio saluto e quello del plotone di…della procura della Repubblica”: così il procuratore di Roma Francesco Lo Voi ha esordito nel suo...

Tutto quello che riguarda Referendum Lo Voi al congresso Md...

Discussioni sull' argomento Referendum giustizia, Gratteri contro Il Foglio. Costante: Le minacce violano l'articolo 21 - FNSI; Referendum, lavvertimento’ di Gratteri al Foglio: Dopo il voto con voi faremo i conti - L'Italiano.

referendum lo voi al congressoReferendum: Lo, Voi, 'chi definisce il Csm paramafioso non capisce di magistratura'. Nordio: 'Equivoca le mie parole'Porto il mio saluto personale e quello del plotone di…della Procura di Roma. Così ha iniziato il suo intervento di saluto il procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, al XXV congresso di Md che si è ap ... ansa.it

referendum lo voi al congressoReferendum: Lo, Voi, 'chi definisce il Csm paramafioso non capisce di magistratura'Porto il mio saluto personale e quello del plotone di…della Procura di Roma. ansa.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.