Un commento sulla campagna referendaria vede un commentatore sostenere che il risultato per il Sì sarà positivo, citando come motivo la presenza di una figura politica di rilievo. Questa mattina, i supporter di Forza Italia hanno organizzato un'azione alla stazione centrale di Milano, puntando a rafforzare il loro messaggio in vista delle prossime consultazioni.

Le Frecce per il sì di Forza Italia sono arrivate questa mattina alla stazione centrale di Milano per il rush finale della campagna per il Sì. Per il ministro Alberto Zangrillo, partito con il treno da Torino, si tratta di “una riunione di popolo”. Ma con lui sono partiti solo in 80. E così anche da Venezia e da Bologna. I tre convogli, almeno, arrivano puntuali. “Se vincerà il Sì, i treni saranno sempre in orario” scherza uno dei bolognesi. Ad attenderli nella sala convegni all’interno della stazione c’è anche il ministro Pichetto Fratin oltre ad alcuni parlamentari di Forza Italia. Ma a prendersi la scena è il portavoce del comitato Sì... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, la previsione di Sallusti per il Sì: “Vinceremo sicuramente perché abbiamo un santo in paradiso: Berlusconi”

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