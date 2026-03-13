Referendum la Cgil Rimini incontra i cittadini nei mercati della provincia sposando il No

La Cgil Rimini ha organizzato incontri nei mercati della provincia per discutere del referendum previsto per il 22 e 23 marzo. L’obiettivo è informare i cittadini sui contenuti della consultazione, coinvolgendo direttamente le persone nei diversi punti di vendita. La presenza nei mercati si inserisce in un percorso di sensibilizzazione promosso dall’organizzazione sindacale in vista delle votazioni.

In vista della consultazione referendaria prevista per le giornate del 22 e 23 marzo, la Cgil Rimini promuove una capillare serie di tavoli informativi su tutto il territorio provinciale. L’obiettivo è quello di spiegare alla cittadinanza le ragioni del no, per un voto consapevole, rispetto anche ai rischi che queste modifiche costituzionali determinano soprattutto per lavoratori, pensionati e futuro dei giovani. Il calendario degli appuntamenti al mattino. Si parte sabato 14 marzo con la Cgil Rimini che sarà ai mercati di Verucchio (piazza Europa) e Cattolica (piazza De Curtis). Lunedì 16 marzo Cgil Rimini sarà ai mercati di Coriano (via Garibaldi), S. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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