Referendum | incontro In nome del Popolo Italiano vota no

Domenica 15 marzo, alle ore 10, presso il Bar Condello in via F. Jerace a Polistena, siterrà un incontro pubblico promosso dal Circolo "A. Gramsci" di Partito della Rifondazione Comunista dall'ANPI - Polistena RC Associazione Libera CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro per sostenere le ragioni del No al referendum costituzionale. L'iniziativa, significativamente intitolata "In nome del Popolo Italiano. Vota No", nasce dalla volontà di aprire un confronto pubblico sui valori fondanti della nostra Repubblica: la difesa della Costituzione, l'autonomia della magistratura, l'equilibrio dei poteri e la tutela dei diritti democratici. All'incontro interverranno: Chiara Greco, Pubblico Ministero; Mario Vallone, coordinatore regionale ANPI; Gregorio Pititto, segretario generale CGIL della provincia di Reggio Calabria.