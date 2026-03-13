Referendum incontri nel Riminese per spiegare le ragioni del No Al Settebello l' evento di fine campagna

Nel Riminese si sono svolti incontri pubblici organizzati dal Comitato della società civile per spiegare le motivazioni del No in vista del referendum. Gli appuntamenti si sono tenuti a Montescudo-Monte Colombo, Coriano e Cattolica, mentre l'evento di chiusura della campagna si è svolto al Settebello. Questi incontri mirano a informare la cittadinanza sulle ragioni del voto contrario.

Dibattiti a Montescudo-Monte Colombo, Coriano e Cattolica con magistrati, giuristi e rappresentanti della società civile Entrano nel vivo nel Riminese gli appuntamenti della campagna referendaria per il No. Il Comitato della società civile ha organizzato una serie di incontri pubblici a Montescudo-Monte Colombo, Coriano e Cattolica per illustrare alla cittadinanza le ragioni del voto contrario al referendum costituzionale. La settimana si concluderà venerdì, 20 marzo, a Rimini con l’evento finale della campagna. Lunedì 16 marzo a Montescudo-Monte Colombo il Comitato della società civile per il No incontrerà la cittadinanza alle ore 21 al Teatro Rosaspina in un incontro pubblico. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Leggi anche: L’evento del Comitato dei Progressisti di Milano per spiegare le ragioni del Sì al referendum Referendum sulla giustizia: al circolo Empedocleo per spiegare le ragioni del sìSigarette elettroniche e polmone da popcorn: moda innocua o rischio cardiovascolare sottovalutato? Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum incontri nel Riminese per... Temi più discussi: Referendum sulla giustizia, fronte del Sì attivo: il programma degli incontri sul territorio; Referendum, sala piena per l'incontro del Comitato per il Sì. 'Restituiamo maggiore tutela ai cittadini'; Referendum costituzionale, incontro pubblico a Rimini con Biondi e Manes; Referendum giustizia: cresce il fronte del no, nuovi incontri per un voto consapevole. Referendum, il No scende in campo nella settimana che precede il voto: incontri in tutta la provinciaDa Santa Giustina a Corpolò fino a Cattolica e Novafeltria: assemblee e dibattiti pubblici per illustrare le ragioni del voto contrario ... riminitoday.it Referendum sulla giustizia, fronte del Sì attivo: il programma degli incontri sul territorioDa Rimini a Bellaria, Morciano e Novafeltria: una serie di iniziative per informare i cittadini in vista del voto del 22 e 23 marzo ... riminitoday.it A pochi giorni dal voto sul referendum sulla giustizia e sulla separazione delle carriere, abbiamo deciso di fare un ultimo sforzo per una battaglia che riguarda tutti i cittadini. Quattro serate al Caffè Letterario di Roma in cui il direttore Marco Travaglio discut - facebook.com facebook Il 22 e il 23 marzo 2026 gli italiani saranno chiamati a votare su un referendum costituzionale che riguarda la riforma della giustiziaSei preparato sul quesito Vai al quiz su Lab24: lab24.ilsole24ore.com/referendum-giu… #ReferendumGiustizia2026 # x.com