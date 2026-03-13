Il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, e leader di Basilicata Casa Comune, ha dichiarato pubblicamente il suo sostegno al voto ‘No’ nel referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. La sua posizione è stata comunicata attraverso un annuncio ufficiale, senza ulteriori dettagli o commenti.

Angelo Chiorazzo, vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata e leader di Basilicata Casa Comune, ha annunciato il suo sostegno al voto negativo per il referendum sulla giustizia previsto per i giorni 22 e 23 marzo. La scelta nasce dalla necessità di preservare l’equilibrio delle istituzioni e la cultura della legalità, evitando che le riforme diventino uno scontro tra poteri contrapposti. Il funzionario lucano sottolinea come ogni cittadino debba essere trattato con uguaglianza davanti alla legge, ma avverte contro un metodo decisionale in cui la maggioranza parlamentare agisce da sola ignorando la condivisione responsabile. Questa posizione mira a difendere un modello costituzionale basato sul patto tra culture politiche diverse, essenziale per la coesione del Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Referendum: il ‘No’ lucano per salvare l’equilibrio

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