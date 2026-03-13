Il ministro dell’Istruzione ha commentato il referendum sulla giustizia, affermando che un voto favorevole rappresenta un'opportunità per migliorare il sistema giudiziario. Ha definito questa riforma come una vera e propria occasione di cambiamento, sottolineando che la giustizia attuale viene descritta come “malata” in un manifesto firmato da cinquanta magistrati a favore del Sì.

Roma, 13 marzo 2026 – Ministro Giuseppe Valditara perché, secondo lei, la riforma della giustizia “è una straordinaria occasione”? "È l’occasione per cambiare la giustizia, una giustizia ‘malata’, come è stata definita in un manifesto di cinquanta magistrati per il Sì. Ed è un’occasione che non si ripeterà. La giustizia è malata per via delle correnti che hanno costituito una vera e propria casta. Sono le correnti a decidere le nomine nei tribunali e a definire trasferimenti, promozioni, carriera dei magistrati e sanzioni disciplinari. Il sorteggio per l’elezione del Csm elimina questo meccanismo alla radice e indebolisce la politicizzazione della magistratura ridandole autorevolezza e liberando tanti magistrati dalla cappa delle correnti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Referendum, il ministro Valditara: “Un Sì per guarire la giustizia”

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