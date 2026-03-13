Gli ultimi dati diffusi dalla rilevazione SupermediaYouTrend mostrano un calo dei principali partiti politici italiani in vista del referendum. Mentre i grandi partiti registrano un calo dei consensi, il Movimento 5 Stelle segna un aumento di preferenze. La situazione politica si sta modificando in modo evidente, con i sondaggi che evidenziano uno spostamento di voti tra le forze in campo.

Il italiano si prepara a un momento decisivo, con l’ultima rilevazione SupermediaYouTrend che segna un ridimensionamento delle forze maggiori in vista del referendum. Mentre i partiti storicamente più forti registrano una contrazione dei consensi, emergono segnali di vitalità da parte delle formazioni minori e del Movimento 5 Stelle. L’ultimo sondaggio conferma i Fratelli d’Italia come primo partito, pur subendo un calo di mezzo punto percentuale rispetto alla settimana precedente, attestandosi al 28,8%. Il Partito Democratico mantiene la seconda posizione ma registra lo stesso scarto negativo, scendendo al 21,6% dei voti potenziali. La dinamica dei flussi elettorali prima del voto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Referendum: i grandi partiti crollano, il 5 Stelle sale

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