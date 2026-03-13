Referendum Giustizia in Spagna le video-istruzioni per votare accusate di propaganda | Fate una X sul Sì

In Spagna, durante il referendum sulla giustizia, circolano video-istruzioni che invitano gli elettori a segnare una X sul Sì, ritenute da alcune fonti come propaganda. Le istruzioni sono state condivise attraverso le liste Comites di Barcellona e sui gruppi WhatsApp dedicati ai documenti ufficiali. La diffusione di queste indicazioni ha suscitato attenzione e polemiche tra le diverse parti coinvolte.

I cittadini italiani residenti in Spagna stanno ricevendo le istruzioni per votare al referendum sulla giustizia con indicazioni di voto per il “sì”. La notizia arriva ai giornali, ai quali si sono rivolti gli italiani per capire come mai il rinnovo dei documenti d’identità venisse accompagnato dalla scheda per il voto e dal video di istruzioni. Il messaggio infatti arriva dalla Lista Azzurra, che racconta di errori giudiziari e suggerisce di votare “sì”. Chat pro-riforma Il messaggio da Anna Papavero Perché i cittadini sono sulla chat? Chat pro-riforma A Barcellona, i cittadini italiani residenti hanno ricevuto un video e un messaggio che invita a votare al referendum a distanza. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Referendum Giustizia, in Spagna le video-istruzioni per votare accusate di propaganda: “Fate una X sul Sì” Articoli correlati Referendum, video-propaganda inviato agli italiani all’estero che chiedono come si vota: “Fate una X sul Sì”Agli italiani residenti in Spagna che chiedevano come procedere esattamente per il voto postale al Referendum sulla giustizia è arrivata una risposta... Referendum, le istruzioni sul voto postale per gli italiani all’estero diventano propaganda per il Sì, con tanto di scheda già barrata. IL VIDEO(video di Jasmine Cristallo, testo di Ilaria Proietti) Ecco il video in cui, con la scusa di dare istruzioni sul voto postale, si lascia intendere... Contenuti utili per approfondire Referendum Giustizia Temi più discussi: Il referendum del 22-23 marzo 2026 in 10 domande e 10 risposte; Il fact-checking del video di Meloni sul referendum; Referendum, giustizia 2026: le ragioni del SI, le ragioni del NO; Blog | Una guida per orientarsi sul referendum per la riforma della magistratura. Referendum, Zangrillo: Riforma per giustizia giusta. Grosso: Pericolosa per cittadiniLeggi su Sky TG24 l'articolo Referendum, Zangrillo: Riforma per giustizia giusta. Grosso: Pericolosa per cittadini ... tg24.sky.it Referendum, video-propaganda inviato agli italiani all’estero che chiedono come si vota: Fate una X sul SìAgli italiani residenti in Spagna che chiedevano come procedere esattamente per il voto postale al Referendum sulla giustizia è arrivata una risposta tutt’altro che imparziale: un video di istruzioni ... fanpage.it Il magistrato Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della Giustizia, l’ex magistrato Carlo Nordio, in un intervento pubblico ha detto: dobbiamo votare Sì al referendum così ci togliamo di mezzo la magistratura che è un plotone di esecuzione. Frasi delira - facebook.com facebook Referendum giustizia, Meloni: “Se vince il No, stupratori in libertà”. Poi sconfessa la Zarina. @salvini_giacomo x.com