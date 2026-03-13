Referendum giustizia | il dibattito a Reggio il 17 marzo

Il 17 marzo alle 17.30, l’Auditorium Santa Maria della Neve a Riparo Cannavò ospiterà un dibattito pubblico dedicato al referendum sulla giustizia. L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e cittadini interessati a discutere delle questioni legate al sistema giudiziario italiano. L’incontro è stato organizzato per favorire il confronto sui temi del referendum e si svolgerà in un clima di apertura e ascolto reciproco.

Martedì 17 marzo alle ore 17.30, l’Auditorium Santa Maria della Neve a Riparo Cannavò diventerà il palcoscenico di un confronto cruciale sulla giustizia e sul valore del referendum in Italia. L’incontro, intitolato Giustizia e referendum: capire per scegliere, è promosso dalla Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve insieme alle associazioni Oratorio Sant’Agata e Ape Reggina, con l’obiettivo di fornire strumenti per una scelta libera e responsabile ai cittadini reggini. Don Giovanni Gattuso aprirà i lavori, mentre al tavolo ci saranno il pubblico ministero antimafia Giuseppe Lombardo per il No e il penalista Francesco Calabrese per il Sì, sotto la moderazione del giornalista Vincenzo Malacrinò. 🔗 Leggi su Ameve.eu

